Junior Casale, matchball per la serie B

CASALE - Il primo matchball per la serie B è nella mani della Junior Casale.

Domani, alle 21, al PalaFerraris, la partita per chiudere i conti, già avanti 2-1 grazie al successo in gara2 in casa del Collegno, capolista nella regular season, bissato nella prima a Casale, 63-60 per i ragazzi di Cristelli.

Ora la grande opportunità per gli juniorini, ancora con la spinta del pubblico, con cui condividono la passione e l'attaccamento ai colori.

Una vittoria significherebbe campionati nazionali, dovesse spuntarla Collegno, invece, sarebbe 'bella', tre giorni dopo, ospiti dei torinesi.

Anche per questo la Junior vuole chiudere i giochi domani: si annuncia una sfida in grande equilibrio, come lo sono state le tre precedenti. A Collegno la prima, 76-72, pareggio monferrino, 59-72, il sorpasso con il 63-60 nella prima delle due partite al PalaFerraris. Domani la seconda, che può essere decisiva.