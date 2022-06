‘Cantinando’: a San Giorgio con vino e musica si sostiene Vitas

SAN GIORGIO - Doppio appuntamento alla cantina di San Giorgio tra vino, musica e solidarietà. Domani, sabato 11, e il prossimo weekend, sabato 18 giugno, si terrà ‘Cantinando’, un evento organizzato col patrocinio del Consorzio di tutela vini delle Colline del Monferrato Casalese.

Dalle 19 alle 24 musica latino-americana no stop in abbinamento a vini locali, ma non solo: ci saranno anche numerosi stand di street food. Parte del ricavato andrà a sostegno delle attività svolte dalla Odv Vitas a favore sia dei malati sia dei lavori di recupero del Giardino di Luisa recentemente (re)inaugurato. Per info contattare il 0142 806129. L’ingresso è libero.