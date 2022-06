MonFest 2022: l'ultimo weekend della biennale fotografica di Casale

CASALE - Si chiuderà questo fine settimana il MonFest 2022, la prima biennale di fotografia di Casale Monferrato curata da Mariateresa Cerretelli e realizzata con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria.

Una prima edizione che ha ricevuto un vastissimo consenso e ha contato un numero di visitatori oltre ogni previsione: «Abbiamo allestito tredici mostre di assoluto livello - spiega il vicesindaco Emanuele Capra e questo ha portato in città visitatori, appassionati e curiosi da tutta Italia e non solo, facendo toccare picchi di oltre 4 mila presenze in un solo fine settimana. Un grazie quindi al direttore artistico Cerretelli, agli artisti, ai curatori, allo splendido staff degli uffici comunali e a tutti coloro che hanno collaborato perché questo successo si concretizzasse».

Soddisfazione espressa anche dal direttore artistico del festival Mariateresa Cerretelli, photo editor, curatrice di mostre e autrice di testi critici di arte e fotografia: «La fotografia è entrata a Casale e nel Monferrato a pieno titolo con un Festival inedito, costellato dai nomi prestigiosi della fotografia italiana, conosciuta a livello internazionale. La grande manifestazione del MonFest del 2022 ha visto coinvolti gli spazi più suggestivi della città e ha debuttato con un concorso fotografico aperto alla platea dei professionisti e degli amatori. Lo scenario dove concentrare il proprio estro creativo è stata la grande bellezza del territorio spaziando dalla ricchezza storica e architettonica che abita nel cuore di Casale alla poetica della natura che si estende dal fiume Po alla dolcezza delle colline monferrine».

E proprio il concorso ‘Da Casale al Po alle colline del Monferrato’ sarà al centro dell’evento conclusivo del MonFest previsto alle ore 17 di sabato 11 giugno nell’ex Cappella del Castello del Monferrato. Alla presenza dei 34 vincitori e della curatrice Paola Casulli sarà proiettato il video montato da Stefano Viale Marchino che ha raccolto le interviste di ogni autore. Al termine brindisi finale con le autorità e la cittadinanza.

Domenica 12, invece, un incontro con Mariateresa Cerretelli, Giovanni Battista Martini e Daria Carmi per parlare della suggestiva mostra di Lisetta Carmi dal titolo ‘Viaggio in Israele e Palestina - Fotografie 1962-1967’. Calerà poi quindi il sipario sul MonFest alle ore 19 con la chiusura delle mostre.

Le mostre: quando visitarle nell'ultimo weekend

Castello del Monferrato

Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19:

Gabriele Basilico – Gabriele Basilico nel Monferrato – a cura di Andrea Elia Zanini

Silvio Canini - Il mondo di Silvio Canini - a cura di Elena Ceratti

Ilenio Celoria – Fotomorfosi-infernot - a cura di Simona Ongarelli

Vittore Fossati – Il Tanaro a Masio – a cura di Giovanna Calvenzi

Francesco Negri – Omaggio a Francesco Negri – a cura di Elisa Costanzo e Luigi Mantovani

Claudio Sabatino – Fotografare il tempo. Pompei e dintorni - a cura di Renata Ferri

Valentina Vannicola – Living Layers - a cura di Mariateresa Cerretelli

Da Casale al Po alle colline del Monferrato – Esposizione delle 34 migliori opere dell’omonimo concorso a cura di Paola Casulli

Teatro Municipale (piazza Castello)

Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

Raoul Iacometti – #homeTOhome - a cura di Luciano Bobba

Cattedrale di Sant’Evasio

Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

Maurizio Galimberti – Tributo a Leonardo – a cura di Mariateresa Cerretelli con la collaborazione della galleria Dadaeast di Roma

Accademia Filarmonica - Palazzo Gozzani di Treville

Sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

Future armonie a cura di Benedetta Donato che comprende:

Mostra personale di Silvia Camporesi, Domestica - Vincitrice del Premio Soroptimist Storie di donne

Videoproiezione di Daniela Berruti, Una storia d'amore - Menzione Speciale Progetto dedicato a Casale Monferrato con i progetti di altre cinque autrici finaliste: Anne Conway, Isabella De Maddalena, Isabella Franceschini, Patrizia Galliano, Antonella Monzoni; a cura di Stefano Viale Marchino

Mostra collettiva, Guardarsi per rinascere. Ritratti e autoritratti al femminile, Studentesse Istituto d'Istruzione Superiore Leardi – Liceo Artistico Angelo Morbelli, a cura di Ilenio Celoria

Sinagoga

Domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18