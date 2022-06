Domani a Casale il Mercatino dell'Antiquariato in un weekend ricco

CASALE - Domani, domenica 12 giugno, ritorna a Casale il Mercatino dell’Antiquariato. Un’edizione che si prospetta ancora una volta all’insegna della grande affluenza. La data è infatti l’ultima per visitare le mostre del Festival della Fotografia MonFest ed è come sempre accompagnata da Casale Città Aperta, con tutti i monumenti accessibili, i mercatini dei negozianti del centro città e in concomitanza con Streetgames.

A questo si aggiungono, ovviamente, le 300 bancarelle degli antiquari al mercato Pavia e Salone Tartara, a cui vanno ulteriormente sommate quelle dei prodotti tipici a chilometro zero del Farmer Market, all’uscita. Cosa si potrà trovare in questa edizione? L’estate avanza e questo è il mese ideale per le tante bancarelle che si occupano di libri, che siano da collezione o per un momento piacevole sotto l’ombrellone, consumati da anni di lettura o magari remainders ancora incellofanati. Sono almeno una ventina gli espositori che si dedicano a questa attività.

C’è chi commercia in libri storici di pregio per età, contenuti e rilegature e chi propone la collezione completa dei numeri di Urania, chi offre grandi vasche in cui cercare a poco prezzo letture leggere e chi è specializzato in fumetti. Ma attenzione ad avere pregiudizi sui generi, l’affare è sempre dietro l’angolo: il primo numero italiano dell’Uomo Ragno (1970) può arrivare a costare 400 euro, quanto un’edizione del 1869 dei Promessi sposi.

Il Mercatino sarà aperto dalle 8.30 fino alle 17. Come sempre per il pranzo è possibili usufruire del punto ristoro di Arts Burger. Le attuali normative non prevedono al momento ingressi contingentati o l’obbligo di Green Pass per accedere all’area del Mercato Pavia. Vale la raccomandazione di portare con sé la mascherina e di utilizzarla in caso di assembramento. L’ingresso avverrà da Piazza Castello, l’uscita dal cancello sotto la palazzina liberty. I volontari dell'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale saranno preposti alle verifiche.