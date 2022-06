Monferrato Classic Festival: domani a Cella Monte Laura Pinnella

CELLA MONTE - Domani a Cella Monte, dalle 17.30 presso la Chiesetta di Sant'Antonio, avrà luogo il concerto di Laura Pinnella per il secondo appuntamento del Monferrato Classic Festival.

Pianista classe 1993, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, si esibisce in numerosi festival e rassegne pianistiche in Italia e all’estero, nel 2016 si è esibita in qualità di vincitrice del Grand Prize Virtuoso di Londra nella prestigiosa Royal

Albert Hall. Sarà lei l'artista protagonista dell'evento che prevede l'esecuzione di brani di Liszt tratti da 'Anni di pellegrinaggio': Vallèe d’Obermann e Après un lecture de Dante.

Il concerto di Laura Pinnella chiuderà quindi con l'esecuzione delle Tre Romanze op. 28, che fanno parte di quel gruppo di opere pianistiche che Robert Schumann scrisse nei due anni precedenti al matrimonio con Clara Wieck.