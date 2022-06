Al Leardi per ‘RiGenerazione Scuola’ si parla di biodiversità

CASALE - In occasione delle iniziative del piano ‘RiGenerazione Scuola’, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, lo scorso venerdì 4 giugno all’Istituto Leardi è stata proposta una lezione partecipata a cura del professor Lorenzo Esposito di Scienze Naturali.

L’incontro ha coinvolto gli alunni della 2A Afm e alcune classi collegate in streaming. Relatrice è stata la dottoressa Alice Miretto, specializzanda in Biologia, nutrizione e ambiente, la quale ha presentato una relazione sulla biodiversità. Si è soffermata sull'importanza di ciascuna specie nei confronti del nostro pianeta. Si è discusso inoltre sui fattori che determinano una perdita della biodiversità e di come si possa intervenire per limitarli. Nella seconda parte della lezione, Esposito ha inoltre offerto un focus tematico sul mondo vegetale.