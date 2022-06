Continua il sogno Pastorfrigor Stay: espugnato il 'Girardengo'

NOVI LIGURE - Una partita tutto sommato equilibrata decisa da un episodio al penultimo minuto di recupero: il primo turno playoff fra Novese e Pastorfrigor Stay ha espresso un buon calcio considerate le condizioni climatiche del campo, e ha promosso i casalesi al turno successivo dove incontreranno la vincente fra Pro Villafranca e Valenzana Mado che hanno cominciato alle 18.

Nel primo tempo parte meglio la Novese con un paio di conclusioni ma a sbloccare il risultato è la Pastorfrigor Stay che poco prima di tornare negli spogliatoi incomincia un'azione da una punizione di Zaia che libera Cicogna sulla sinistra, cross basso che trova sul secondo palo Margaglio pronto a girare in rete.

A inizio ripresa la Novese va vicinissima al gol con una girata al volo di Russo che colpisce il palo, poi è lo stesso Russo a procurarsi e trasformare un rigore per il pareggio. Sembra fatta quantomeno per i supplementari, ma al 49' Pintabona cerca un retropassaggio di testa e c'è un'incomprensione con Canegallo che nel frattempo è uscito dai pali: la rete lancia gli avversari al secondo turno, per i biancocelesti molta amarezza.