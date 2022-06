Giampiero Farotto: camera ardente in Comune

CASALE - È stata allestita a Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Casale Monferrato, la camera ardente di Giampiero Farotto, capogruppo di Fratelli d'Italia scomparso ieri a 55 anni dopo una breve battaglia contro la malattia.

Le esequie avranno luogo martedì pomeriggio alle 16 in Cattedrale. Il rosario sarà invece domani, lunedì, alle 19.30. La camera ardente sarà aperta in Comune fino alle 19 di oggi, domenica, e lunedì (oltre a martedì mattina) in orario di apertura degli uffici.