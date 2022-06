Ritorna Casale Comics & Games, quest’anno anche al Mercato Pavia

CASALE - Tra i grandi ritorni del 2022, dopo lo stop di due anni a causa della pandemia, c’è anche Casale Comics & Games. Ampliato rispetto al format delle scorse edizioni, si terrà il prossimo weekend al Castello del Monferrato ma anche al Mercato Pavia. Il programma è fitto e sia sabato 18 che domenica 19 prevede l’apertura della manifestazione dalle 10 alle 20.

Due palchi in totale, tra il cortile del castello e l’area esterna, su cui si avvicenderanno numerosi eventi no-stop. Si parte sabato pomeriggio: al Castello dalle 14 ci sarà ‘10 magnifici eroi’, la competizione cosplay dedicata ai 10 vincitori di altri concorsi nazionali. Tra questi anche nomi importanti come Giorgia Cosplay. Alle 16 attesi i doppiatori di The Witcher mentre dalle 17.30 ‘Ma cosa ti dice la testa’, uno spettacolo scientifico con Francesco Giorda e Alberto Agliotti. Per tutto il pomeriggio invece al Mercato Pavia ci sarà musica: si inizia con il KST - Kpop Show Time e a seguire alle 17.30 uno speciale concerto di Giorgio Vanni.

Domenica invece nel cortile del castello alle 11 appuntamento con ‘Harry Potter e l’incantesimo delle voci – 20 anni dopo’ e a seguire ‘Chi vuol essere Turbonerd’, un quiz interattivo condotto da Giorgia Cosplay, dedicato al mondo video ludico. Alle 14 ‘Doppiaggi da una galassia lontana lontana’ per incontrare David Chevalier voce di Kylo Ren, ma anche di Loki. Dalle 15 alle 18 spazio alla gara Cosplay, questa volta aperta a tutti, e si chiuderà infine con lo stage di Diego Capuozzo, un master nella realizzazione di armature. Al Pavia ancora musica dalle 17.30 con i Gremlins e per finire in bellezza dalle 18.30 Pelli e Pellicole Fusion.

Ma anche gli incontri e le aree tematiche saranno numerosi in questo weekend all’insegna del mondo dei fumetti. Oltre alle aree con associazioni a tema - come il Galaxy Club e World Avengers - anche spazi dedicati al wrestling, una Escape Room, giochi da tavolo e videogames, un’intera area dedicata al Giappone con corsi e approfondimenti e, novità proprio da quest’anno, l’intero Salone Tartara diventerà un’area d’esposizione Lego.

Per quanto riguarda gli incontri nella Sala Marescalchi, dedicata ai Comics, ci saranno le presentazioni delle Edizioni Orsa Maggiore, Beccogiallo, Tunue e Acheron, quelle dei nuovi Librogame di ‘Niente Da Dire’, il ‘Duello all’ultimo disegno’ con Rinoceronte e Furibionda, l’incontro con Claudio Castellini e, alle 16 di domenica i Ventenni che piangono leggendo la saga di Paperon de Paperoni. Alla Sala Chagal a tema Giappone invece si parte alle 10 di sabato mattina con Giorgia Cosplay, per poi proseguire con i doppiatori come Mosè Singh e Simone Lupinacci e il disegnatore di Lupin Andrea Dentuto. Infine coinvolta anche la Biblioteca dei Ragazzi e delle Ragazze con i workshop di Andrea Musso dedicati a Gatto Killer e quelli della Scuola del Fumetto di Milano: ‘Shape design nel fumetto’ a cura di Federico Munari e ‘Come nasce un supereroe’ a cura di Yuri Cagnardi e Domitilla Cavalli.