Elezioni: dalle 14 la diretta video per seguire lo spoglio

ALESSANDRIA - Sappiamo che cominceremo alle 14 e che proseguiremo finché non avremo un risultato chiaramente definito.

Oggi, lunedì 13 giugno, dalle 2 del pomeriggio, ‘Il Piccolo’ proporrà una lunga diretta elettorale, per raccontare sul sito www.ilpiccolo.net e sulle nostre pagine social, lo svolgimento delle operazioni di voto ad Alessandria, ma anche ad Acqui Terme, Serravalle Scrivia e negli altri comuni interessati dalle Amministrative.

Amministrative, ore 23: affluenza in calo quasi ovunque, Alessandria al 46,69% Seggi chiusi: quorum raggiunto, cinque sindaci già certi. Lo spoglio dei voti per i Comuni a partire dalle 14 di lunedì

Inizieremo con l’analisi dell’affluenza alle urne e dell’esito del referendum, per poi entrare nel vivo della discussione quando avremo a disposizione i primi numeri relativi ai candidati a sindaco.

Lo studio centrale sarà allestito nella sede del giornale, in via Parnisetti, dove accoglieremo politici e commentatori. Contestualmente, faremo affidamento sugli inviati nelle sedi elettorali delle principali forze politiche, ma anche ad Acqui e Serravalle.

Inoltre, per chi non potesse seguire la diretta, saranno disponibili tutti i dati in tempo reale, comune per comune, coalizione per coalizione e lista per lista.