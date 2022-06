A Pontestura il ricordo ad Aldo Novarese e alla sua arte tipografica

PONTESTURA - Grande festa sabato scorso a Pontestura: al Teatro Verdi si è ricordato Aldo Novarese, a 100 anni dalla sua nascita. Oltre al sindaco Franco Berra e al vice Massimo Coppo, all’evento erano presenti anche la figlia Federica Novarese e la nipote Matilde Argentero che hanno illustrato la figura di Aldo mettendo in luce la sua forte passione e dedizione per l’arte tipografica fino al conferimento del premio internazionale per il design Compasso d’Oro.

Novarese ha disegnato un centinaio di caratteri quando era direttore artistico presso la Nebiolo di Torino e ha pubblicato i libri ‘Alfa – Beta’ e ‘Il Segno Grafico’ adottati anche dalle scuole di Grafica Pubblicitaria. Importante la sua classificazione dei caratteri in 10 famiglie. Anche l’Istituto Leardi con gli alunni della classe V A Grafico, seguiti dai professori Ilenio Celoria, Pio Carlo Barola e Giorgia Bianco, ha voluto dedicare un omaggio a Novarese realizzando 21 locandine ispirate dal suo lavoro.