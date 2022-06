Taglio del nastro per l'Enoteca Regionale del Monferrato al Castello

CASALE - È stata inaugurata oggi nel tardo pomeriggio al Castello di Casale la nuova gestione dell'Enoteca Regionale del Monferrato, a cura dei giovani di Up srls, che già avevano curato la somministrazione di vino in occasione delle prime due edizioni di Calicentro. A tagliare il nastro, davanti a diverse decine di persone, il sindaco Federico Riboldi con il vice Emanuele Capra e il presidente dell'Enoteca, Claudio Saletta, insieme al gruppo della Up, che era stato annunciato oltre 6 mesi fa in una conferenza stampa in Comune. I locali, fortemente riammodernati, saranno aperti al pubblico (a partire da domani) dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e poi dalle 17 per tutta la sera.

Era dal dicembre del 2020 che l'Enoteca al Castello era chiusa.