Si chiude oggi la rassegna letteraria casalese Quarta di Copertina

CASALE - Con Simona Martinotti e la collana ‘Tutto Sotto’ si chiuderà il primo ciclo 2022 di Quarta di copertina, la rassegna letteraria casalese per far conoscere e scoprire scrittori e libri del panorama locale e nazionale. Alle 18 di oggi, mercoledì 15 giugno, in biblioteca Civica la Martinotti, autrice di uno dei racconti raccolti nel volume ‘Sotto Zero’ della collana ‘Tutto Sotto’ di Neos Edizioni, parlerà della propria esperienza narrativa.

Con il patrocinio del Dipartimento di Lingue e Culture Contemporanee e dal Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Torino, l’autrice sarà con Ernesto Chiabotto, curatore della collana. Simona Martinotti è nata a Casale Monferrato e, dopo il diploma al Liceo Scientifico Palli, si è laureata in Lingue e Letterature Straniere con indirizzo artistico all’Università di Genova. Dopo alcune esperienze lavorative come insegnante è diventata mamma di due figli e ha creato un blog, Libere Uscite. Idee per Donne in Fuga, nel quale racconta le sue gite domenicali e altri tipi di esperienze: scrive di natura, arte, luoghi particolari. Dal blog è nata l’idea del libro ‘Libere Uscite Piemonte’ e in seguito di ‘In Calabria con Elena…’, entrambi editi su Amazon.