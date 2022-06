«Aspettiamo ancora i rimborsi dall'alluvione dell'ottobre 2020!»

CASALE - Il C.Al.Ca., il Comitato Alluvionati del Casalese, tuona sulle tempistiche dei rimborsi post alluvione del 2-3 ottobre 2020, e lo fa scrivendo alla Protezione Civile (nazionale) e per conoscenza alla Regione e al Comune di Casale.

«Circa due mesi abbiamo scritto una lettera alla Regione Piemonte chiedendo informazioni sulle tempistiche per i ristori ai privati/famiglie, imprese e agricoltori duramente colpiti dalla alluvione del 2 e 3 ottobre 2020 - spiegano dal Comitato - In tutto il Piemonte i danni ad infrastrutture, opere , abitazioni ed attività industriali, agricole, commerciali superarono il miliardo di euro, solo per i privati si valutava un danno di oltre 300 milioni di euro. ⌊...⌋ Non ricevendo risposta ci permettiamo di chiedere direttamente alla Protezione Civile Nazionale informazioni puntuali sulle effettive tempistiche di erogazione dei ristori/contributi che gli alluvionati aspettano da oltre 21 mesi; segnaliamo che non sono stati erogati neanche i 5.000 euro per il pronto rientro per famiglie che avevano oltre 1 metro di acqua in casa. Nell’ottobre 2020 è stato chiesto agli alluvionati a neanche 1 settimana dall’alluvione di completare i moduli con una valutazione dei danni subiti, comprenderete bene che se poi passano 2 anni per ottenere i rimborsi è condivisibile la sfiducia manifestata nei confronti delle varie Istituzioni».