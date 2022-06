È tornato il Rosinight, la festa estiva della valle Ghenza

ROSIGNANO - Le luci che hanno illuminato a giorno la valle ghenza ieri notte non hanno lasciati dubbi: tra i grandi ritorni di quest’estate 2022 c’è stato anche quello del Rosinight Festival. Tra sabato sera e domenica notte si è tenuta, dopo lo stop di due anni a causa della pandemia, una nuova edizione della famosa festa estiva dedicata ai più giovani.

Un grande palco e il tradizionale dj set hanno animato il cortile della cantina del Monferrato di Rosignano già dalle 22 di ieri, con musica no-stop fino alle tre del mattino. Moltissimi i giovani che sono ritornati a ballare post Covid: le prevendite online sono andate sold out in pochi giorni, non fermando però la lunga fila di monferrini che si sono presentati comunque per comprare il biglietto direttamente in cassa.