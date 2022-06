Al castello di Casale il protagonista è Monfrà Jazz Fest

CASALE - È il Castello del Monferrato il protagonista di questa settimana di eventi per Monfrà Jazz Fest, la manifestazione musicale che andrà avanti sul territorio fino a settembre.

Dopo il concerto di ieri sera in occasione della Festa della Musica con MonJF Young e il Jazz Trio ‘Le Muse’, nel cortile del castello si entra nel vivo oggi alle 21. A calcare per primi il palco - per festeggiare l’anniversario dell’inserimento del Monferrato nel patrimonio Unesco - saranno il chitarrista Edoardo Liberati, che presenterà il suo progetto Synthetics accanto a Attilio Sepe al sax, Mario Iannuzziello al contrabbasso e Riccardo Marchese alla batteria. A seguire alle 21.30 è atteso il super ospite Tullio De Piscopo, batterista e cantautore, che si farà accompagnare dalla voce di Patrizia Conte. Il doppio concerto costa € 20, al prezzo ridotto under 25 e soci Le Muse di € 15.

Pausa invece per domani sera, giovedì 23, per ritornare in pista già dalle 19 questo venerdì. Appuntamento con un ‘Ice Jazz’ che abbinerà il concerto a una degustazione di gelato gourmet. In questo caso, musicalmente parlando, si potrà assaggiare la fisarmonica di Tazio Forte insieme a Tobia Davico. Seguirà alle 21 sullo stesso palco l’Eleonora Strino Quartet composto da Eleonora Strino alla chitarra, Alex Orciari al contrabbasso, Simone Daclon al pianoforte e Pasquale Fiore alla batteria. La serata finirà alle 22 con Wally Allifranchini Quartet feat. Michael Rosen.

Grandi nomi anche per il weekend: sabato ancora alle 19 ritorna ‘Ice Jazz’, questa volta con lo Roger Beaujolais Trio; mentre alle 21 lo Riccardo Fioravanti Baritone Trio presenterà ‘Cerri, una volta il Wes!’. Si chiude alle 22: andrà in scena il Joyce Yuille & Concettini Quartet in cui il saxofonista Nicola Concettini ritornerà per il consueto gemellaggio col festival Borgo in Jazz, accompagnato dalla voce della Yuille. L’ultima data del mese - dedicata al femminile - sarà questa domenica, 26 giugno. Alle 19 ‘Ice Jazz’ con il Volver Trio e a seguire Rita Payès alle 21, per l’unica data italiana della stella del jazz europeo. Calerà trionfante il sipario alle 22 con la Maxentia Big Band, venti elementi diretti da Eugenia Canale, affermata pianista e compositrice.

Per le serate di venerdì, sabato e domenica il prezzo del solo doppio concerto serale è di 10 euro l’intero, 5 per il ridotto. In abbinamento è possibile partecipare anche alla degustazione delle 19 al prezzo convenzionato di 15 euro, scontato a 8. Il solo spettacolo di ‘Ice Jazz’ invece viene 7 euro, 5 per gli under 25 o i soci Le Muse.