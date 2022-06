Chiudono i bandi per i 3 progetti di 'Voci di notte'

VILLAMIROGLIO - Si sono chiusi lo scorso sabato, con ottima partecipazione, i 3 progetti culturali ‘Voci di Notte’ dedicati al tema ‘Bellezza’ organizzati dall’associazione Echorama Aps di Villamiroglio. L’8° edizione del concorso letterario per opere inedite di narrativa e poesia ha visto la partecipazione di oltre 170 tra scrittori e poeti, di ogni età e di ogni parte d’Italia, e con una interessante partecipazione di autori under 18.

Le opere del concorso andranno ora al vaglio della giuria, che è composta dagli scrittori Giorgio Baietti (Yume, Edizioni Piemme), Fioly Bocca (Giunti, Garzanti), ed Elisabetta Raviola (Libro Aperto) e dal presidente di Echorama Laura Chiarello, che decreterà i vincitori per ogni sezione e le opere meritevoli di menzione.

Buona partecipazione anche al 2° video contest, dedicato a video brevi che sono stati proposti da videomarker italiani e stranieri. I video saranno valutati dalla giuria composta dall’attore e regista Giacomo Capra, dalla fotografa e producer Greta Carrettoni e dall’artista e performer Giovanni Saldì.

Si è chiuso contemporaneamente anche il progetto internazionale di Mail Art, al quale hanno aderito circa 270 artisti da 36 Paesi del mondo. Oltre che dall’Italia sono state ricevute opere anche da Argentina, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Iran, Kosovo, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Pakistan, Paraguay, Perù, Polonia, Regno Unito, Romania, Serbia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina e Venezuela, con circa 360 cartoline ricevute (ma i dati sono ancora provvisori, perché alcune cartoline potrebbero essere ancora in viaggio via Posta).

Le opere ricevute continuano ad essere condivise nel profilo Instagram ‘echorama_mailart’ e nelle prossime settimane anche tramite nuove video mostre virtuali, ed è in preparazione una mostra in presenza a ottobre a Casale Monferrato. I vincitori del Concorso Letterario e del Video Contest saranno premiati durante l’evento ‘Voci di Notte’, attualmente in programma per sabato 27 agosto.

Nella stessa serata sarà anche presentata l’antologia di ‘Voci di Notte’, che conterrà una selezione delle migliori opere letterarie, tutte le cartoline pervenute al progetto di Mail Art e dei QR code che rimanderanno alla visione dei video migliori.

L’Associazione ringrazia tutti gli scrittori, gli artisti e i videomaker che hanno partecipato a ‘Voci di Notte’, che è stata promossa con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, del Comune della Città di Casale Monferrato e dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato.

Si è conclusa, invece, domenica 19 giugno, la seconda esposizione del progetto ‘Arte in Cantina’ ospitata presso la Tenuta Tenaglia di Serralunga di Crea. Le esposizioni di bottiglie artistiche riprenderanno in autunno, in date e location da destinarsi, ma l’associazione sta intanto lavorando ad altri progetti, che saranno svelati nei prossimi mesi.