Monfrà Jazz Fest: doppia borsa di studio e De Piscopo fa sold out

CASALE - La prima metà di eventi al Castello del Monferrato per questa settimana di Monfrà Jazz Fest si è conclusa in modo positivo. Martedì 21 giugno, in occasione del concerto per la Festa della Musica, sono state consegnate due borse di studio dell’Accademia Le Muse dedicate a Patrizia Barberis. A ricevere il riconoscimento sono state Michele Minja, di soli 11 anni, che studia chitarra elettrica e la voce femminile di Fabiana Rosa, che canterà a settembre in un concerto del festival.

Mercoledì sera invece tutto sold out per lo spettacolo con il big Tullio De Piscopo che ha festeggiato l’ottavo anniversario del riconoscimento Unesco al territorio del Monferrato. Era accompagnato dalla voce di Patrizia Conte, per un totale di due ore mezza di spettacolo con un doppio bis finale. Scorri la gallery per vedere tutte le foto della doppia serata.