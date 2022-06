Istituto Balbo: ecco i professori che andranno in pensione

CASALE - l Collegio Docenti di fine anno scolastico è occasione per i colleghi di festeggiare e salutare i pensionandi dal prossimo settembre 2022. E per quanto riguarda l'istituto Balbo di Casale, a godere la pensione a partire dal prossimo anno scolastico saranno i professori Domenico Demichelis (docente di storia e filosofia al Linguistico e al serale delle Scienze Umane), Simonetta Garini (docente di latino e greco al Classico) ed Enrico Morano (docente di scienze motorie al Classico) .

(Simonetta Garini)

A nome di tutti il dirigente scolastico Riccardo Calvo ha ricordato il grande apporto dato alla scuola da parte di ognuno di loro e i molti anni trascorsi con dedizione e impegno presso il Balbo. «L'augurio a tutti loro è di poter ancora unire le proprie esperienze di vita con la nostra scuola nel prossimo futuro (come avviene per molti altri pensionati che in modo volontario continuano a sostenere ai progetti della scuola), sapendo che di sicuro nessuno di loro potrà facilmente voltare pagina rapidamente dopo tanto impegno profuso nella crescita degli alunni sia in classe sia nell'extrascuola.

(Domenico Demichelis)

A tutti, da subito, l'auspicio di potersi riposare in questi mesi estivi e di trovare il giusto equilibrio per poter recuperare anche una dimensione personale e famigliare a volte messa al pari dell'impegno didattico».

(Enrico Morano)