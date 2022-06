Ramondino guida la Sperimentale di Okeke e Sarto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – E’ cominciato ieri il raduno della Nazionale Italiana Under 23 a Roseto degli Abruzzi. A dirigere le operazioni il coach della Bertram Marco Ramondino –che dopo le esperienze di assistente guida per la prima volta una selezione – mentre in campo ci sono due giocatori delle squadre della provincia come Alvise Sarto (JB Monferrato) e Leonardo Okeke (Jbm proprietà Derthona).

Proprio Okeke ha raggiounto Roseto direttamente da Trieste dove sabato sera ha esordito con la Nazioanle maggiore. Ramondino torna in Abruzzo, una terra nella quale con la squadra di Teramo (come assistente di Capobianco) ha iniziato la scalata ai vertici della pallacanestro italiana.

Nello staff il coach ha voluto Riccardo Fois e il tecnico dell’Urania Milano Davide Villa. La Sperimentale Azzurra si allenerà a Roseto fino a mercoledì. Poi il trasferimento a Roma da dove sabato partirà per il Canada per giocare il prestigioso torneo internazionale Globl Jam di Toronto affrontando Usa, Brasile e Canada.