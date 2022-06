Alla Luzzati di Casale continuano le iniziative anche per tutto luglio

CASALE - La Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Luzzati di Casale non si ferma neanche in estate e a luglio continua con la proposta di iniziative dedicate ai più piccoli.

Già venerdì 1° luglio alle 10.30 saranno accolti gli iscritti alle attività della Asd Artistica per far conoscere i servizi della Biblioteca Ragazzi e farli partecipare a un’edizione speciale del laboratorio orticolo di Giovanni Ganora. Nel pomeriggio, alle 17, torna il primo laboratorio creativo del mese per realizzare piccoli oggetti a tema vacanze con la carta e materiali di recupero.

Sabato 2 alle 10.30 appuntamento con le volontarie di ‘Nati per leggere’ e gli Amici del Po all’imbarcadero di Lungo Po Gramsci per un incontro di letture sulla natura e, al termine, un giro in barca. Centri estivi di nuovo protagonisti mercoledì 6 e mercoledì 27 con i bambini della scuola dell’infanzia di Villanova Monferrato e giovedì 7 con i ragazzi della Parrocchia del Valentino: molte le attività che saranno proposte, dalle letture ai laboratori creativi, fino alle visite al Castello del Monferrato con l’associazione Orizzonte Casale.

Sarà poi la volta del decimo incontro del ciclo ‘Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco’. Per questo mese Renza Baiardi proporrà alle 17 di martedì 26 luglio ‘Sei zampe? Sei insetto!’, con una parte espositiva e una laboratoriale con la creazione dell’Hotel degli insetti. Mercoledì 27 sempre alle 17 tradizionale laboratorio orticolo di Giovanni Ganora dedicato a Angurie, meloni & c., incontro con piccole nozioni sulle piante e curiosità con laboratorio pratico finale. La partecipazione a tutti gli incontri e attività è gratuita. Per aderire alle iniziative è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it o ai numeri telefonici 0142-444302 / 444308 / 444297.