Risparmio energetico, lavori per 200mila euro al teatro di Casale

CASALE — Via libera dal ministero della Cultura a due progetti di risparmio energetico che riguarderanno il Forte di Gavi e il Teatro Comunale di Casale. I lavori saranno eseguiti con i fondi del Pnrr. I due progetti approvati hanno un valore complessivo di 589 mila euro: a Gavi andranno 389 mila euro e a Casale Monferrato 200 mila euro.

In Piemonte, il ministero ha dato il semaforo verde a 43 proposte, per un importo complessivo di oltre 13,9 milioni di euro. Circa 6,5 milioni sono destinati a 26 teatri grandi e piccoli, oltre 3,8 milioni a 7 musei e 3,5 milioni a 10 sale di proiezione cinematografica.

«Soltanto nell’ultima settimana il Piemonte è riuscito a finanziare grazie al Pnrr circa 70 progetti per un valore di oltre 40 milioni di euro – sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura Vittoria Poggio – Accanto ai fondi per valorizzare tanti borghi del nostro territorio, adesso queste risorse saranno un aiuto per realtà preziose del sistema culturale piemontesi come i nostri teatri, cinema e musei. Era importante conquistare questi fondi destinati al risparmio energetico, fondamentale non solo per ridurre l’impatto ambientale ma anche alla luce del costo dell’energia che sta mettendo a dura prova cittadini e imprese. L’impegno per dare una nuova impronta ecologica coinvolge tutti i settori ed è un bene che anche il comparto culturale possa ricevere sostegno e dare il proprio contributo».