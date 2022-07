Dal Molin, niente Mondiali

ALESSANDRIA - "Niente Mondiali, parteciperò agli Europei".

Paolo Dal Molin ha deciso: a meno di 10 giorni dalla rassegna iridata a Eugene, negli Stati Uniti, l'ostacolista alessandrino ha valutato le sue condizioni e, d'intesa con l'allenatore, Antonio De Sanctis, ha deciso di spostare l'attenzione sui campionati continentali, a metà agosto, a Monaco di Baviera.

Una scelta legata anche ai problemi fisici, che hanno condizionato la prima parte della stagione, obbligandolo anche a saltare gli italiani e Rieti."Da mesi devo fare i conti con una pubalgia forte, che mi aveva costretto a spostare in avanti il debutto di un mese. Sono stato di nuovo fermo altri 30 giorni, perché il fastidio si è ripresentato".

Terapie, ma anche ripresa graduale del lavoro, sempre con De Sanctis, il coach che lo segue da tempo. "Paolo ha stretto i denti e i segnali, anche cronometrici sono, comunque, positivi - spiega il coach - Forzare per i Mondiali poteva anche essere un rischio: insieme abbiamo valutato il meglio per l'atleta e di concentrarci sulla seconda parte dell'anno, soprattutto gli Europei, a Monaco, con un mese in più per trovare la forma migliore e risolvere gli ultimi problemi".