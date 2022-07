Novipiù giovane: ufficiale Quinn Ellis

CASALE MONFERRATO - Arrivato l'annuncio ufficiale. Quinn Ellis è un nuovo giocatore della Jbm. Playmaker classe 2003 di 184 cm nato e cresciuto in Gran Bretagna, sbarca in Italia nel 2019 quando Capo d’Orlando lo recluta per il suo settore giovanile.

Con i siciliani ha disputato la scorsa stagione - allenato dall'ex Junior Marco Cardani - attirando le attenzioni di Trento, che lo firma con un contratto quadriennale. Arriva a Casale in prestito annuale. Per il coach della Jbm Andrea Valentini “diamo finalmente il benvenuto nel mondo Jbm a questo giovane prospetto molto interessante. Ci tengo a ringraziare Aquila Basket Trento per il prestito di Quinn, che ci permette di aggiungere al roster un under che conosce già questo campionato. Penso che quest'anno Ellis abbia dimostrato di poter essere un giocatore vero e noi siamo qui per aiutarlo nel suo percorso. Lui cresce ed il team cresce insieme”.