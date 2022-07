Carambola in piazza San Francesco, un'auto finisce 'dentro' Allara

CASALE - Non si sono registrati fortunatamente feriti gravi oggi, nel primo pomeriggio intorno alle 14, in piazza san Francesco a Casale. Un'auto fuori controllo è andata a impattare contro un'altra macchina parcheggiata davanti all'agenzia di pratiche auto Allara, spingendola fin dentro la vetrina, sfondandola.

Sul posto la Polizia Locale di Casale per i rilevi del caso, ancora in corso. A causare il rocambolesco sinistro è stata la Fiat 600 condotta da una signora di 80 anni (attualmente in osservazione al pronto soccorso in condizioni comunque non gravi) che ha in un primo momento abbattuto le colonnine Enel posizionate vicino all'edicola, quindi colpito una Fiat Panda parcheggiata negli stalli blu.

Fortunatamente, al momento dello sfondamento della vetrina dell'agenzia Allara, le impiegate stavano lavorando in una zona rialzata, protetta dall'impatto. Nell'esercizio non erano presenti clienti.