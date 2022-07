Interrogazioni protagoniste stasera in consiglio comunale a Casale

CASALE - Si riunirà questa sera il consiglio comunale di Casale. Dopo la seduta 'incendiata' (è proprio il caso di dire) dall'annuncio dell'acquisto da parte del Comune della Caserma dei Vigili del Fuoco in viale San Martino, il parlamentino si ritroverà - in presenza a Palazzo San Giorgio con inizio dei lavori fissato alle ore 21 - per una seduta interamente dedicata a interrogazioni consigliari, mozioni e ordini del giorno. Come sempre, diretta streaming sul canale Youtube 'Città di Casale Monferrato'.

Protagoniste saranno quindi l'interrogazione del dem Fabio Lavagno riguardo al pagamento delle educatrici coinvolte dal caso Eurotrend, quella avanzata dal leader di Ritrovare Casale Giorgio Demezzi, che chiede aggiornamenti sulla situazione del Centro Nuoto, e quindi quella di un altro membro del Pd - Pino Iurato - in merito alle prestazioni di servizi sanitari adeguati.

Seguiranno le mozioni presentate dalla maggioranza di centrodestra (riapertura del tribunale di Casale), dal gruppo leghista (in merito al sostegno all'Associazione Italiana Alpini) e da Maria Fiore (Pd) sulla Legge Regionale per la promozione della parità salariale. A seguire e l'ordine del giorno dell'ex primo cittadino Demezzi sulle strutture che entreranno a far parte dell'Irccs.