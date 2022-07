Brands Award 2022, Zerbinati vince il premio 'New Entry'

Nuovo riconoscimento per Zerbinati, che questa sera - in occasione dei Brands Award, la premiazione dedicata alle migliori performance dell’anno dei marchi del largo consumo, promossa dalle testate di settore Gdo 'Week' e 'Mark Up' - è stata premiata, all’hotel Nh Collection CityLife di Milano, per il lancio delle insalate 'Crea & Gusta', la nuova linea monoporzione, già lavate e pronte al consumo, che si ispirano ai trend del food delivery.

Dopo i riconoscimenti ottenuti nel 2018, 2019 e 2021, Zerbinati vince anche quest’anno il prestigioso premio 'New Entry' grazie alle due nuove referenze che compongono la linea 'Crea & Gusta' - pokè e piada o burger - "che si configurano - spiegano da Zerbinati - come una vera e propria novità al supermercato e sono realizzate con insalata fresca e sfiziose verdure crudité. Due novità che, a soli due mesi dal lancio, si posizionano a livello di sell out tra le prime tre referenze più vendute a marchio Zerbinati".

Il premio è stato consegnato a Silvia Natta, responsabile marketing dell’azienda: "Ricevere per la quarta volta in pochi anni il premio 'New Entry' è per tutti noi di Zerbinati motivo di grande soddisfazione e orgoglio - commenta - Significa, infatti, che il nostro impegno per fornire ai consumatori prodotti sempre innovativi ha raggiunto gli obiettivi sperati. Con questa nuova linea di insalate ci siamo ispirati ai nuovi trend del food delivery, strizzando l’occhio come sempre alla massima praticità di utilizzo e creando mix di insalata fresca e verdure stick per rendere il prodotto più differenziante, sfizioso e ricco di gusto".