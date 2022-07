Diocesi e mondo dell'informazione in lacrime: è morto don Paolo Busto

CASALE - La comunità religiosa monferrina e il mondo del giornalismo sono in lutto. È di pochi minuti fa la notizia della morte di Don Paolo Busto, che solo poche settimane fa, per motivi di salute, aveva lasciato la direzione de La Vita Casalese, il settimanale della diocesi di Casale che aveva guidato per 40 anni.

Don Paolo era ricoverato all'Hospice di Casale. Aveva compiuto da poco 80 anni. La camera ardente sarà allestita da sabato alle 10 al Salone dell’Immacolata della redazione de La Vita Casalese in piazza Nazari di Calabiana 1. Il rosario sarà domani, venerdì, alle 21 in Cattedrale. Nella stessa chiesa, sabato alle 15, il funerale.

Alla famiglia di don Busto, alla diocesi di Casale e a tutti i fedeli vicini alla figura del sacerdote, le condoglianze della redazione de Il Piccolo.