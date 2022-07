Cala il sipario su ‘Moncalvo in danza’ con il Gran Galà di domani

MONCALVO (At) - Il workshop ‘Moncalvo in danza’ sta volgendo al termine anche per quest’edizione 2022. Dopo una settimana di incontri formativi con un corpo docenti di ben 16 grandi nomi del mondo della danza, questo sabato l’atto finale della manifestazione che ha portato in Monferrato artisti da tutta Italia, in attesa della conclusione delle lezioni prevista per domenica 10.

Domani, 9 luglio, sull’Open Air Stage di Orsolina28 gli alunni si esibiranno nello spettacolo di Gran Galà dal titolo ‘Incanto di un Tramonto Danzante’. Un evento gratuito che avrà inizio alle 19.30, per un totale di 90 minuti coreografati. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti (circa 800) per salutare insieme al pubblico la 15esima edizione di ‘Moncalvo in danza’.