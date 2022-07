Novipiù, che botto: ritorna Lucio Redivo

CASALE MONFERRATO - Novipiù JB Monferrato piazza il botto di mercato a cui stava lavorando da diversi giorni con il ritorno di Lucio Redivo in rossoblù. Contratto biennale "pesante" per la guardia di Bahia Blanca (28 anni), uno dei giocatori più forti visti a Casale Monferrato in questi anni.

Un acquisto che innalza il livello della squadra (praticamente chiusa) e accende la piazza casalese.

Il coach di Novipiù Andrea Valentini, che lo aveva allenato due anni fa, lo riabbraccia così: “Certe storie d'amore come si suol dire, fanno giri immensi e poi ritornano. Sta a noi ripartire da dove ci eravamo fermati. Di Lucio ricordo la professionalità, il talento e la voglia di mettersi a disposizione in palestra tutti i giorni. Lucio è un giocatore di mentalità, dote che con Stefano Comazzi cercavamo nei vari profili che abbiamo considerato per questo ruolo. Siamo molto contenti della squadra che sta nascendo. Si respira grande entusiasmo”.

Lucio Redivo, che era stato in rossoblù nella stagione 2020-2021, si dice felice per il ritorno dopo la stagione in A a Brindisi: “Sono molto contento di tornare a giocare a Casale Monferrato e sono incredibilmente felice per poterlo fare finalmente davanti al nostro pubblico. La nostra gente”.