Siccità, aiuti alle imprese agricole

ALESSANDRIA - Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro a sostegno delle piccole e medie aziende agricole che stanno subendo i danni causati dalla siccità. La banca vuole così dare un sostegno immediato e dedicato al fine di rispondere nel più breve tempo possibile alla situazione di emergenza venutasi a creare in Italia e in particolar modo nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Finanziamenti



E’ prevista la possibilità di richiedere finanziamenti a breve termine con rimborso in un’unica soluzione (per capitale ed interessi) alla scadenza oppure con rimborsi rateali aventi periodicità regolare, e a medio-lungo termine, finalizzati al risparmio dell’acqua e in generale alla ottimizzazione delle risorse idriche. Sarà possibile attivare queste soluzioni con iter semplificati

e veloci al fine di poter accedervi nel minor tempo possibile.