Fontale di Casale Popolo. A perdere la vita un 74enne di Trino

CASALE - Emergono ulteriori dettagli nel tragico incidente avvenuto questo pomeriggio a Casale Popolo. A scontrarsi sono state una Audi A2 e una Toyota, probabilmente con un impatto frontale dovuto a un'invasione di corsia, ma la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri.

A subire le conseguenze più gravi sono i due occupanti l'Audi. Un uomo di 74 anni, Savino Antonelli, di Trino, è deceduto. Al suo fianco viaggiava una donna, del 1972 di nazionalità rumena, che è stata ricoverata in codice rosso.

Sulla Toyota c'era una famiglia camerunense. Nessuno dei quattro occupanti, un uomo, una donna e due bambini è in pericolo di vita ma tutti sono stati condotti in codice giallo per dinamica all'ospedale.