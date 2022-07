L’antiquariato a Casale è no-stop: il bilancio del mercatino di luglio

CASALE - Grande successo, nonostante il caldo, anche per l’edizione di questo mese del mercatino dell’antiquariato casalese. Si è svolta domenica scorsa, 10 luglio, come da tradizione al mercato Pavia e sempre accompagnata dal Farmers Market.

E come ogni anno la manifestazione non va in vacanza, anzi la prossima edizione si svolgerà proprio a cavallo di ferragosto, domenica 14.