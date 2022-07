Casale, difesa più solida. Con Marchetti

CASALE - Sicuramente anche Marco Sesia è convinto che i campionati si vincono, anzitutto, subendo pochi gol. Poi, l'idea di calcio dell'allenatore del Casale è sicuramente propositiva, ma potenziare il reparto arretrato è un punto fermo.

Così il ds Marco Rizzieri firma Domenico Marchetti, centrale classe 1990 (32 anni il 7 agosto), che nell'ultima stagione ha giocato la prima parte in D all'Arezzo, 7 presenze e un 1 gol, e la seconda al Gelbison, con 19 gare giocate e il contributo alla storica promozione in C della formazione di Vallo di Lucania.

Per lui oltre 100 presenze in C e convocazioni nelle nazionali Under 19 e Under 20.