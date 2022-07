A luglio Monfrà Jazz Fest ha incontrato i sapori della tradizione

OLIVOLA, VIGNALE, PONZANO - Si è concluso il primo weekend di luglio per Monfrà Jazz Fest, un fine-settimana di abbinamenti tra musica e sapori della tradizione monferrina. L’inizio è stato venerdì 8 con la cena + concerto in compagnia di Doctor Jazz feat Diego Borotti e Monica Fabbrini presso il ristorante I due buoi di Olivola. Appena 24 ore dopo a Vignale, sulla terrazza della cantina Hic et Nunc, un altro percorso musicale ed enogastronomico, questa volta insieme al duo Tiziana Cappellino e Gabriele Pelli. Ha chiuso il ‘trittico’ l’Easytips trio che si è esibito domenica 10 presso la villa Il Cedro di Ponzano, accompagnato da una merenda sinoira a base della nuova De.Co. Locale: i Nocciolotti di Salabue.

Monfrà Jazz Fest ritornerà con uno spettacolo giovedì 28 luglio dalle 21, in collaborazione con la birreria Moonfrà di Casale Monferrato che ospiterà il Why Factor trio.