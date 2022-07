Legambiente, il bilancio del Big Jump a Casale

CASALE - Anche quest’anno, domenica 10 luglio a Casale è tornato il Big Jump, l’iniziativa europea ideata da European Rivers Network (Ern) e a cui Legambiente aderisce e coordina l'organizzazione in Italia. L’iniziativa nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla qualità delle acque, per il recupero della balneabilità nei grandi corsi d’acqua e per tutelare la salubrità dei fiumi.

La campagna prevede un tuffo simbolico e di denuncia in un fiume, in un torrente, per richiamare l'attenzione sulla qualità dello stato dei nostri fiumi. Vista la situazione delle ultime settimane e la crisi idrica sempre più diffusa, con molti corsi d'acqua in secca, quest'anno la giornata è stata dedicata a puntare i riflettori sull'emergenza siccità.

Legambiente Circolo Verdeblu ha organizzato, dopo la consueta azione domenicale di pulizia e cura dell’area del Parco Eternot, un flash mob all’imbarcadero del Lungo Po Gramsci. I volontari di Legambiente hanno mimato l’azione di portare acqua al Po con annaffiatoi, bottiglie, recipienti con lo slogan 'Sveglia! Non si può dormire sul letto di un fiume!' per richiamare l’attenzione sull’urgenza di interventi tempestivi che contribuiscano a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto e scongiurare così un punto di non ritorno.

Oltre 74 mila km quadrati, un’estensione pari a un quarto dell’intero territorio nazionale, 17 milioni di abitanti, sei regioni e una provincia autonoma attraversata: sono i numeri del bacino del Fiume Po, il più grande d’Italia, che al suo interno custodisce ben 684 siti Natura 2000 e 420 aree naturali protette, oltre che siti riconosciuti patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Un ecosistema prezioso messo però a dura prova, in questi ultimi mesi, da una delle peggiori crisi idriche di sempre, che ha fatto registrare livelli allarmanti con -0,88 metri a Piacenza e -7,16 metri a Pontelagoscuro (FE). Una crisi che, di riflesso, determina anche l’ingresso di acqua di mare anche nelle falde e nelle aree lagunari, quest’anno arrivata a 30 km dalla foce. Elementi che vanno a inserirsi in un quadro complessivo già fortemente compromesso, con temperature che nel bacino del Po, negli ultimi 30 anni, sono cresciute a un tasso più elevato della media (+2,5 gradi centigradi) e precipitazioni in notevole calo (-20%),

In occasione del Big Jump 2022, l’associazione nazionale ha presentato un documento di proposte in 8 punti per la riqualificazione del Fiume Po e dell’intero bacino, su cui intende avviare un confronto e una discussione con tutti i soggetti interessati. Anche a Casale Monferrato Legambiente promuoverà momenti di confronto con Enti e Associazioni che svolgono la loro azione di salvaguardia e promozione del Po.

Il documento redatto dall’associazione ambientalista prende in considerazione il Po non soltanto come corso d’acqua da rappresentare mediante parametri idraulici e da gestire attraverso infrastrutture e opere di difesa – che non di rado hanno compromesso la qualità dell’ambiente fluviale – ma come caratterizzato dalla presenza di aree naturali protette, siti d’interesse comunitario, riserve riconosciute per le loro potenzialità di sviluppo sostenibile delle comunità che vivono il fiume e la loro positiva interazione con l’ecosistema fluviale stesso.

Gli 8 punti