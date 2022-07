Al Museo Civico di Casale arriva un nuovo bronzetto del Bistolfi

CASALE - La recente notizia dell'apertura al pubblico della collezione Bistolfi donata al Museo Civico di Casale, suscita interesse e curiosità tra gli appassionati d'arte. Ne sono testimonianza il buon riscontro registrato durante le visite guidate pomeridiane condotte dal conservatore Alessandra Montanera.

Proprio durante una di queste visite, il Museo ha ricevuto in dono un piccolo bronzo di Leonardo Bistolfi, montato su supporto in onice, che raffigura la parte superiore del Crocifisso Brayda.

A donarlo al Museo è stata Carla Ganora Sereno, casalese di nascita ma vercellese di adozione. Il bronzetto - come ha raccontato la donatrice - fu regalato direttamente da Leonardo Bistolfi al pittore Francesco Rinone di Vercelli e passato poi in eredità alla amatissima moglie Piera Sereno e, successivamente, alla nipote Carla Ganora Sereno.

L'opera va ad aggiungersi ai numerosi materiali in terracotta e gesso che testimoniano la fortuna che ha avuto la Croce Brayda, realizzata per il Cimitero di Villarbasse (To) e replicata anche in marmo o solo il volto per il Vittoriale degli Italiani, la chiesa di Rebecco d’Oglio (Cr) e per diversi cimiteri, come quelli di Torino, La Loggia, Pollone e Bologna.

Fortuna confermata anche dall’esistenza di repliche in bronzo di piccole dimensioni che lo scultore era solito omaggiare a colleghi e amici e che oggi sono presenti in diverse collezioni in Italia.