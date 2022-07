La conservatoria di Casale sarà riallocata ad Alessandria

CASALE - Se non è ufficiale poco ci manca. La conservatoria di Casale è prossima allo spostamento ad Alessandria.

Nei giorni scorsi anche dalla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate non si smentiva l’ipotesi: «La possibilità di trasferire il reparto di Casale Monferrato è effettivamente consentita da una espressa previsione di Legge, che risponde a esigenze di carattere organizzativo e di contenimento dei costi di quelle sedi, sul territorio nazionale e regionale, caratterizzate da un numero particolarmente contenuto di formalità ipotecarie - è la risposta pervenuta ai nostri interrogativi - L’Agenzia ha in corso le valutazioni del caso ai fini dell’adozione delle necessarie determinazioni», proprio ieri è arrivato un nuovo indizio, ancora più netto.

Il nuovo bando

È stato emesso nelle scorse ore un nuovo bando per individuare il sostituto del pensionando conservatore - Capo Area Servizi di Pubblicità Immobiliare - Francesco Romeo (un primo, a maggio, indicava come potenziale sede di servizio non la sola Casale e non aveva avuto interessati). Proprio all’inizio del testo si fugano tutti i dubbi: «La sede di servizio, attualmente ubicata nella città di Casale Monferrato, sarà riallocata, ai sensi dell’art. 64 della Legge 69/2009, presso la sede di Alessandria dell’Ufficio provinciale-Territorio da cui dipende».