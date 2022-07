La nuova piazza, paese in festa

CASTELLETTO MONFERRATO - Festa, ieri, a Castelletto Monferrato per l'inaugurazione di piazza Vittorio Veneto, alla presenza di tutta l’Amministrazione comunale, a cominciare dal sindaco Gianluca Colletti.

Ospiti, il senatore Massimo Berutti, il presidente della Provincia, Enrico Bussalino e molti sindaci e amministratori della zona.

Dopo la messa celebrata dal parroco, don Francesco Mombello, corteo verso la piazza per il taglio del nastro.

Arrivano i turisti

"Siamo veramente orgogliosi di aver restituito un’area completamente riqualificata alla cittadinanza - ha detto Colletti - A Castelletto Monferrato è in pieno svolgimento una rigenerazione urbana dell’intero territorio. Vogliamo crescere insieme a tutta l’area del Monferrato Unesco e la presenza dei colleghi amministratori ha dato ancor più significato all’importante inaugurazione, insieme dobbiamo valorizzare il nostro territorio per proseguire con il cammino di sviluppo turistico dei nostri bellissimi Comuni. Da ormai parecchi mesi dopo l’ultima ondata pandemica da Covid-19, il nostro territorio ospita diversi turisti che arrivano da ogni parte del mondo, con i nostri imprenditori, cittadini ed associazioni dobbiamo alzare il livello di qualità urbana e ricettiva/turistica del nostro territorio, questa è l’unica ricetta per un nuovo sviluppo economico e occupazionale improntato sulla sostenibilità ambientale e difesa del territorio".