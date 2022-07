Botteon (FdI): «Si faccia conoscere l'ottima gestione dell'acqua a Casale»

CASALE - L’acqua e l’emergenza siccità sono al centro dell’interrogazione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Casale Fabio Botteon.

«La siccità che sta colpendo l’Italia preoccupa in particolare un territorio come il Monferrato a forte vocazione agricola - spiega Botteon - Il lavoro che sta svolgendo Am+ è egregio. L’azienda comunale di distribuzione di acqua potabile, nata da una fusione con l’azienda municipale valenzana, preconizzata per 20 anni e realizzata dall’amministrazione a guida centro destra, tiene botta e Investe per migliorare gli impianti e ridurre le perdite.

A conferma del buon lavoro svolto giorni addietro un’amministrazione del nostro bacino, decise di definire delle limitazioni, ritirando poi immediatamente le stesse conosciute le ottime performance della nostra rete».

L’interrogazione nasce quindi «per conoscere e far conoscere alla popolazione l’ottima gestione della più importante risorsa pubblica e degli sviluppi in Ato2 sulla gestione territoriale dell’acqua e sugli investimenti relativi».