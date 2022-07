Camagna si unisce al ‘coro’ italiano della pastasciutta antifascista

CAMAGNA - Ritorna a Camagna, per la terza edizione, la ‘Pastasciutta antifascista’. Si terrà il prossimo sabato, 23 luglio, alle 20 sotto i portici del Palazzo Municipale, con l’accesso da Via Matteotti 20. L’iniziativa, come in tutto il resto d’Italia, è organizzata dall’Anpi locale. La tradizione vuole ricordare lo storico festeggiamento di Campegine quando 79 anni fa, nel giorno in cui veniva destituito Mussolini, le famiglie del Comune emiliano portarono in piazza il tipico piatto italiano.

Le prenotazioni saranno aperte fino a giovedì 21, e si potranno fare ai numeri 3403124837 o 3333834155. Sarà servita pasta in abbondanza, con un piccolo antipasto, acqua e vino inclusi; contributo minimo di 7 euro a persona.