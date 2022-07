Lotta alle zanzare, 17 bugs trap all'argine Malpensata di Casale

CASALE - Il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Casale Alberto Drera, delgato per la lotta alle zanzare, annuncia che dopo l'ottenimento della programmazione triennale del progetto che coinvolge i comuni del territorio, all’interno del Comune di Casale - più specificamente all’argine malpensata - sono stati installati la settimana scorsa 17 bugs trap.

«I bugs trap - spiega Drera - sono stati installati sotto i lampioni e la sperimentazione vuole valutare l’efficacia di questo strumento. L’oggetto è dotato di una piccola turbina che consente di catturare gli insetti che sono attratti dalla luce dei lampioni. Con questa iniziativa si vuole dare un ulteriore stimolo alla lotta alle zanzare, è un segnale positivo di questa amministrazione che continua a dimostrare come questa problematica sia costantemente sotto osservazione.

Inoltre, stiamo cercando di ideare soluzioni innovative in grado di portare beneficio alla popolazione di Casale. Ovviamente si tratta di una sperimentazione, sarebbe stato poco proficuo installare una grande quantità di questi dispositivi senza prima valutare con attenzione la loro efficienza. In questo modo, a stagione conclusa, saremo in grado di stimare il potenziale dei bugs trap e se i risultati saranno incoraggianti valuteremo in che zone installare nuovi dispositivi per la stagione futura.

Ringrazio l’assessore Cecilia Strozzi e l’ufficio ambiente con cui c’è stata un’ottima collaborazione che ha consentito in tempi rapidi di arrivare alla conclusione dell’iter amministrativo. Hanno svolto un grande lavoro per fare in modo che questo progetto andasse avanti speditamente e i risultati sono emersi con chiarezza. Anche Amc ha svolto un ruolo importante perché ha provveduto all’installazione degli apparecchi sotto ai lampioni in tempi molto celeri.

Quindi, sostiene il numero uno del Carroccio a Palazzo San Giorgio: «Questa è la dimostrazione che quando un’amministrazione funziona bene è decisamente semplice operare all’unisono e con obiettivi ben precisi, riuscendo a portare a compimento interventi importanti per la cittadinanza in tempi rapidi. Tutti auspichiamo che questi strumenti funzionino nel migliore dei modi producendo risultati incoraggianti, così da continuare a sviluppare nuovi metodi di azione per la lotta alle zanzare, insetti che sono tra i fattori più penalizzanti del nostro territorio. Ovviamente l’attenzione continuerà ad essere altissima su questo argomento. Ogni giorno studiamo e valutiamo quali interventi si possano effettuare per migliorare la problematica.

Tenendo sempre bene a mente l’importanza del progetto di lotta alle zanzare e cercando di essere di supporto a Ipla, lavorando insieme per continuare a migliorare la normativa e renderla più efficiente. Ovviamente dal punto di vista territoriale e comunale si deve operare in maniera sinergica, così da avere risultati migliori sotto tutti i punti di vista, stiamo facendo grandi progressi nel corso di questa amministrazione su questa tematica e vogliamo continuare su questa direzione».