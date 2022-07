A Camagna vasto pubblico al Palazzo Municipale per Luca Steinmann

CAMAGNA - Si è tenuta lo scorso 17 luglio a Camagna la conferenza di Luca Steinmann, inviato di guerra che ha realizzato numerosi reportage sul conflitto Russia-Ucraina. L’evento ha visto la partecipazione di un vasto uditorio sotto i portici del Palazzo Municipale del borgo, provenienti anche da fuori Comune.

Steinmann ha riferito del proprio percorso giornalistico, che lo ha portato, prima in Medio Oriente, poi in Afganistan e infine in Donbass. Proprio in Donbass, è stato tra i pochissimi giornalisti occidentali operanti dalle linee russe. Luca Steinmann è la terza personalità legata all’Associazione Stampa estera di Milano - Sezione Alta Italia ad essere ospitato a Camagna. In precedenza erano già intervenuti della stessa associazione, grazie al supporto dello storico Davide Rossi, anch’egli membro dell’associazione, Andrew Spannaus e Tatjana Dordevic Simic.