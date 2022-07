Anpi, Cgil e Uil, banchetto per la pace e lo stop alle armi in Ucraina

CASALE - La sezione Anpi, la Cgil e la Uil di Casale organizzano per sabato un banchetto informativo aderendo all’appello lanciato su tutto il territorio nazionale da Europe for Peace: “Fermare le armi in Ucraina! Giornata nazionale di azione il 23 luglio per una conferenza internazionale di Pace”.

Il banchetto si terrà in piazza Mazzini dalle 16.30 alle 19. L’appello sottolinea la necessità «Che il nostro paese, l’Europa, le Nazioni Unite operino attivamente per favorire il negoziato e avviino un percorso per una conferenza internazionale di pace che, basandosi sul concetto di sicurezza condivisa, metta al sicuro la pace anche per il futuro».

«Con le varie crisi in atto (politica, sociale, ambientale, internazionale, sanitaria) è urgente che ci sia il massimo impegno per raggiungere la pace, punto di partenza per poter dare risposte politiche e sociali ai problemi drammatici che abbiamo di fronte. Invitiamo i cittadini e le cittadine a incontrarci al banchetto» spiegano gli organizzatori.