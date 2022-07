Domenica mattina tornano le Ferrari in centro a Casale

CASALE - Domenica 24 luglio tornano le 'Rosse di Maranello' a Casale Monferrato. La Scuderia Ferrari Club cittadino, guidato dal presidente Gian Mario Caligaris, dopo il successo dello scorso anno anche quest’anno - coadiuvato dai collaboratori Salvatore Strano, Felice Sassone ed Antonio Pinoli - tornerà ad animare piazza Castello con il “Secondo evento Scuderia Ferrari Club di Casale Monferrato“.

Alle 10 davanti al Castello alla presenza del socio onorario del club, il pilota Ferrari Luca Demarchi, prenderà il via un'esposizione al pubblico delle vetture, che verso le 11 coloreranno di rosso le vie principali del centro storico dirigendosi poi in collina per visite e pranzo.

Gian Mario Caligaris, ringraziando soci, Comune e sponsor, commenta: «È la passione che si riaccende con le Ferrari da quest’anno più competitive e con nuove emozioni; vedere i gran premi in compagnia presso la nostra sede al Circolo Lavoratori Ronzonesi di via XX Settembre è diventato un rito festoso e di aggregazione per gli associati e simpatizzanti, mantenendo sempre viva la passione per la Ferrari».