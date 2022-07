Gioanola (Pd) attacca Lega, Forza Italia e M5S: «Responsabilità chiare»

CASALE - Il capogruppo del Pd in consiglio comunale a Casale, Luca Gioanola, commenta la crisi di Governo e attacca Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle: «È chiara la responsabilità di Lega, Forza Italia e M5S per la caduta del governo. Sono orgoglioso del lavoro svolto dal Partito Democratico. Un ringraziamento va fatto al segretario nazionale Enrico Letta, ai parlamentari, ai ministri per il loro impegno e il lavoro fatto. Le responsabilità sono molto chiare e stanno nel voto e non voto al Senato. Il PD, pur essendo parte minoritaria in parlamento, ha fatto il massimo per sostenere in un momento molto complicato il governo, il Paese, i cittadini. Alle prossime elezioni peseranno gli atti di ieri. I danni della follia decisionale di alcuni partiti, scaturita da logiche di puro potere rischiano di colpire con maggiore ferocia proprio i più fragili. Ora partiremo con la campagna elettorale e lo faremo proprio per evitare che siano i cittadini più deboli a subire l'impatto di questa scelta irresponsabile. Non c'è tempo da perdere, per fortuna possiamo partire dal tanto lavoro fatto nelle agorà, proseguiremo in un cammino condiviso con al centro l'agenda sociale, i temi di lavoro, energia, cambiamento climatico e siccità, i fondi Pnrr, che sono assolutamente da non perdere o sprecare, perché sono essenziali per far ripartire il Paese. Il voto di ieri ha sconvolto il rapporto tra i cittadini e i partiti. Partiti, come Forza Italia e Lega, hanno tradito i loro elettori. Con grande impegno e senza perdere tempo, ci siamo, siamo pronti.».