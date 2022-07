Farè sui fatti di Camagna: «La violenza non trovi rifugio nella politica»

CAMAGNA - Dopo gli esponenti dem Luca Gioanola e Johnny Zaffiro, anche il segretario casalese della Lega Mario Farè condanna l'atto vandalico di probabile matrice neofascista che ha colpito la sezione Anpi di Camagna nella notte tra venerdì e sabato.

«Condanno l'atto ignorante, vile e violento che la sezione Anpi di Camagna ha subito - spiega Farè - La violenza per qualunque motivo deve essere condannata e combattuta, non deve trovare rifugio o protezione in nessuna parte politica. Le idee devono solo essere veicolate e spiegate con modi pacifici, magari rudi nell'esposizione ma pacifici, sicuramente è un lavoro lungo e paziente ma che porta sempre a ottimi risultati. La sezione della Lega per Salvini Premier è vicina a tutti i rappresentanti dell'Anpi che hanno subito questo atto violento e naturalmente agli abitanti di Camagna che hanno avuto questo affronto in casa loro».