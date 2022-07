Monfrà Jazz Fest: domani in birreria a Casale con il Why Factor Trio

CASALE - Monfrà Jazz Fest, dopo aver portato la musica in numerose cantine del territorio, non si lascia scappare la collaborazione anche con una birreria. Domani, giovedì 28 luglio, al Moonfra di Casale si esibirà il Why Factor Trio. L’appuntamento è dalle 21.30.

Il gruppo è formato da tre musicisti della provincia di Alessandria di area prettamente blues: Giulia Aneli, (voce); Marco Todarello (chitarra) e Matteo Foresto (cajon e percussioni). Offre una personale rivisitazione in chiave pop-soul di brani molto famosi della storia della canzone, dal rock’n roll al country, fino al pop dei giorni nostri.

Per info e prenotazioni: birreria Moonfrà, tel. 0142.234234 info@birrificiomoonfra.com