Niente scuola al sabato? O si parte a settembre o si adotta nel 2023/24

CASALE - «Senza trasporti adeguati e un’organizzazione priva di problemi non si inizierà l’anno scolastico delle superiori con la settimana europea. Non ci saranno modifiche in corso, a dicembre o a gennaio: o si parte da subito con i cinque giorni oppure lo si farà l’anno prossimo». Non un ‘se’ ma semplicemente un quando nelle parole del sindaco Federico Riboldi rispetto all’adozione della settimana corta di lezioni, dal lunedì al venerdì, nelle scuole superiori di Casale.

La Provincia, pochi giorni fa, lo aveva chiesto come «necessità contingente e improrogabile» per contenere i costi di riscaldamento ed elettricità, ma le peculiarità dell’utenza casalese, composta da oltre il 50% di pendolari, impone un’autentica corsa contro il tempo in vista dell’inizio della scuola il 7 settembre, con orari dei trasporti da modificare e sincronizzare alle nuove esigenze.

Oggi c’è stata una riunione fiume in Comune. I presidi chiedono garanzie, con posizioni tra loro sfumate. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro della Provincia con Cesare Paonessa, direttore dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese.

