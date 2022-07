A Casale Monfrà Jazz Fest ha portato la musica in birreria

CASALE - Ultimo appuntamento di luglio per il Monfrà Jazz Fest che, dopo vino e distillati, lo scorso giovedì 28 luglio ha spillato tanta buona musica alla birreria Moonfrà di Casale. Sul palco il Why Factor Trio con Giulia Aneli (voce), Matteo Foresto nell’insolito ruolo di batterista e Marco Todarello alla chitarra. Non era presente Erik Zanoni, a causa del Covid. Un concerto che ha virato fin da subito sul blues spaziando da Stevie Wonder a Pino Daniele ad Alicia Keys, passando anche per brani più pop di Britney Spears e Michael Jackson.

I concerti di Monfrà Jazz Fest andranno avanti anche ad agosto, con ben quattro appuntamenti in tutto il territorio. Per il programma completo www.monjazzfest.it.